بيان لبلديتَي برج البراجنة وحارة حريك حول قرار الاقفال

اعلنت بلديتي برج البراجنة وحارة حريك في بيان انه “إنفاذا لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها ، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية اللبنانية ومنها بلدتي برج البراجنة وحارة حريك . نحيطكم بما يلي:

1 – تقفل بشكل كامل إعتبارا من الساعة 6:00 صباحا من يوم الاثنين 2020/10/12 ولغاية الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 2020/10/19 القرى والبلدات المذكورة في الجدول المرفق لقرار وزير الداخلية ومنها برج البراجنة وحارة حريك، ويتوقف العمل في كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة الموجودة ضمن النطاق البلدي .

2- تلغى كافة المناسبات الاجتماعية والحفلات والسهرات والتجمعات على اختلاف انواعها … كما تقفل دور العبادة وتلغى المناسبات الدينية .

3 – يستثنى من الاقفال القطاعات التالية :

1 – القطاع الصحي : – المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات وموظفوها / شرط التقيد بإجراءات

الوقاية والسلامة العامة .

– مستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية ومواد التعقيم

2- قطاع الغذاء : – مراكز ومحلات بيع المواد الغذائية ( سوبر ماركت – الميني ماركت – الخضار والفواكه – ملاحم – مسامك – دواجن – بيع مياه الشرب – بيع العصير )

– الأفران : بيع الخبز على أنواعه – وأفران المناقيش . – مزارع الأبقار والدواجن .

– مستودعات توزيع المواد الغذائية بالجملة .

3 – أسواق الجملة : الخضار – الفواكه – السمك – اللحوم – الدواجن .

4 – قطاع الصناعة : – مصانع الأدوية والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتطهير والإسمنت والزجاج .

– المطاحن الكبرى .

5 – مراكز ومباني المؤسسات الإعلامية وموظفوها .

6- مستودعات توزيع المحروقات والغاز وتعبئة قناني الأوكسيجين .

7- الضمان الاجتماعي وفروعه في كافة المناطق اللبنانية .

8 – مراكز البلديات والشرطة البلدية .

9 – تـقـفـل المدارس والمؤسسات التربوية ويحظر على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال الى مراكز عملهم طيلة فترة الأغلاق .

10- على المواطنين وجوب التزام منازلهم وعدم التجول والاختلاط ، وإلزامية وضع الكمامة لتغطية الفم والأنف عند اضطرارهم للتنقل .

ملاحظات هامة :

– يشترط في كل ما ورد أعلاه التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من وضع الكمامة والتباعد وعدم التجمعات والتعقيم .

– الاعتماد قدر الإمكان على خدمة الدليفري .

ستقوم الشرطة البلدية وشرطة اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والقوى الأمنية بتطبيق هذا القرار وتنظيم محاضرضبط بحق المخالفين وفقا للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء”.

المصدر: موقع المنار