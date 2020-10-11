لافروف وتشاووش أوغلو يؤكدان ضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بهدنة قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا آخر التطورات في منطقة قره باغ وضرورة التزام أرمينيا وأذربيجان بالاتفاقات المبرمة بهذا الشأن. وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف تلقى الأحد مكالمة هاتفية من تشاووش أوغلو تم خلالها تبادل الآراء بشأن المستجدات في قره باغ، في ظل نتائج المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا التي استضافتها موسكو الجمعة والسبت الماضيين.

وتابع البيان “تم التأكيد على ضرورة التطبيق الصارم لجميع بنود البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا”. وأكد لافروف خلال الاتصال استعداد روسيا مواصلة جهود الوساطة النشطة الرامية للتوصل إلى تسوية للنزاع، مع مراعاة بنود إعلان موسكو. من جانبها، أعلنت الخارجية التركية أن تشاووش أوغلو طلب خلال المكالمة من نظيره الروسي “الضغط على أرمينيا بهدف إجبارها على الهدنة الإنسانية المعلنة المتفق عليها في مشاورات موسكو”.

المصدر: روسيا اليوم