لماذا يجب تناول بيضة واحدة على الأقل يوميا؟

يطلق أطباء التغذية على البيض لقب “الصنف الممتاز” لكونه مليء بالمعادن والفيتامينات الأساسية، فهو ليس لذيذا فحسب، بل مغذيا جدا أيضا.

وبحسب ما ذكره موقع “ذا هيلث سايت”، فإن البيض بديل غير مكلف للعديد من الأطعمة الفائقة الأخرى التي تعدك بصحة مثالية.

وهناك العديد من الأسباب الوجيهة والمقنعة التي تحفزك لتناول البيض، على الأقل بيضة واحدة يوميا. ومع هذا، تنصح دراسة بعدم تناوله أكثر من 3 مرات في اليوم للحصول على صحة جيدة.

وتتمثل أبرز الأسباب التي تدفعك لتناول البيض بما يلي:

1. يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم: المستويات العالية من الكوليسترول الضار أو البروتين الدهني منخفض الكثافة ليست جيدة للصحة، لكونها تؤدي إلى انسداد الشرايين وتؤثر على صحة القلب.

2. يمكن للبيض أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، وبالتالي يوفر الحماية من مجموعة واسعة من أمراض القلب والأوعية الدموية.

3. جيد لصحة الدماغ كونه يحتوي البيض على مادة الكولين التي هي عنصر غذائي أساسي لصحة الدماغ، ومن المعروف أنها تعزز القدرة المعرفية وتمنع الاضطرابات العصبية.

4. كما تعزز صحة القلب والأوعية الدموية وتسهم في تشكيل غشاء الخلية، ويمكنك الحصول على حوالي 100 مليغرام من الكولين من بيضة واحدة فقط.

5. يحافظ على صحة العين: وذلك لكون البيض غني باللوتين والزياكسانثين، وهما عنصران مغذيان يقللان من خطر الإصابة بالتنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

6. كما أنه مصدرا جيدا لفيتامين أ والزنك، إذ يوفر فيتامين أ الحماية للقرنية، في حين أن الزنك يحافظ على شبكية العين آمنة، وهذه العناصر جميعها موجودة في صفار البيض.

7. يساعد على إنقاص الوزن بسهولة: البيض غني بالبروتين وأحماض أوميغا 3 الدهنية، ويحتوي فقط على كميات ضئيلة من الكربوهيدرات.

لذا فإن تناوله يساعدك على البقاء ممتلئا لأطول فترة ممكنة، وهذا يساعدك على عدم الإفراط في تناول الطعام، وبالنتيجة سيساعدك هذا بالتأكيد على خسارة الكثير من الوزن الزائد.

المصدر: سبوتنيك