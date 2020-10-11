لهذه الأسباب لا تشربوا القهوة على “معدة فارغة”

“شرب القهوة على معدة فارغة، يحمل في طياته كثيراً من المخاطر للجسم” هكذا كشف مختصّون من جامعة باث البريطانية بحسب مجلة “Focus.de”.

المجلة قالت إن مجموعة من المختصّين في هذه الجامعة، درست نتائج تحليل الدم لـ 29 متطوعاً، للبحث عن صلة بين مستويات الإنسولين واستهلاك القهوة على الريق.

وتبيّن لهم أن تناول فنجان من القهوة في الصباح، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات التمثيل الغذائي.

وبحسب المختصين فقد تم إعطاء المشاركين قهوة مع السكر بعد الاستيقاظ من النوم، حيث كان محتوى السعرات الحرارية فيها مساوياً لوجبة إفطار عادية، وفي المرحلة الأخرى، كان يتم إيقاظهم لبضع دقائق كل ساعة، ليشربوا قهوة سوداء، ثم مشروباً حلواً.

ونتيجة لذلك، وجد الباحثون أن قلة النوم واستهلاك القهوة، أثرا سلباً في مستوى السكر في الدم، الذي زاد بنسبة 50 بالمائة.

ووفقا للعلماء، يرجع ذلك إلى عدم قدرة الجسم على امتصاص الجلوكوز فور الاستيقاظ، ولذلك يوصي الخبراء بعدم شرب القهوة على معدة فارغة، بل أثناء الإفطار أو بعده، لأن هذا سيقلل من المخاطر الصحية.

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المصدر: سبوتنيك