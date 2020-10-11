إصابات متزايدة بفيروس كورونا وبلديات تحذر من التكتم عن المصابين

أفادت خلية الأزمة في بلدة برقايل، في بيان، أن في البلدة 5 مصابين “يتمتعون بصحة جيدة ويتقدمون نحو الشفاء خلال الأسبوع المقبل”. وأعلنت أنها وزعت 200 حصة مواد تعقيم على كل المخالطين والمصابين، مقدمة من الصليب الأحمر اللبناني، كما “استفاد من هذه الهبة بعض العائلات المتعففة”.

وكشفت أنه تبين لها “أن عددا من المصابين بفيروس كورونا المستجد يخفون اصابتهم عن الخلية وعن ذويهم، بعضهم يلتزم بالحجر، وآخرون يتجولون في البلدة، مؤكدة لهؤلاء أنها في خدمتهم وتجولك يعارض قوانين السلامة العامة ويعرض ذويكم ومخالطيكم لخطر انتقال الفيروس، نأمل منكم أخذ الأمر على محمل الجد، والالتزام بالارشادات والحجر المنزلي”.

أضافت: “في حال تم الثبت من اصابتهم ولم يلتزموا بالحجر، فإننا نأسف لإخبارهم أن الخلية والبلدية ستتخذان بحقهم الاجراءات القانونية، وصولا إلى تقديم إخبار بحقهم لدى القضاء بجرم تعريض حياة الناس للخطر سندا للمادة 604″. وختمت مذكرة ب”ضرورة الالتزام بالاجراءات الطبية الخاصة بالوقاية، وأهمها الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

إصابة في القليعة ودعوة المخالطين إلى التزام الحجر

أعلنت بلدية القليعة في مرجعيون في بيان، أنها تبلغت مساء اليوم بإصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، و”هو الآن في الحجر المنزلي الإلزامي”. وطلبت من “كل الذين خالطوه إبلاغها والتزام الحجر”.

بلدية الناعمة حارة الناعمة: 18 إصابة جديدة

أعلنت خلية الأزمة في بلدية الناعمة – حارة الناعمة، في بيان، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأوصت المخالطين ب”إجراء فحص PCR وحجر أنفسهم، وأخذ الاحتياطات الوقائية من وضع الكمامة بحسب الأصول، واستعمال مواد التعقيم اللازمة، للحفاظ على سلامتهم وعلى السلامة العامة”.

بلدية رحبة: إصابتان جديدتان وعلى الإهالي التشدد في الإجراءات

أعلنت خلية الأزمة في بلدية رحبة في عكار، في بيان، أن الفحوصات المخبرية أظهرت إصابة سيدتين بفيروس كورونا المستجد. وطلبت من جميع المخالطين التعاون معها “لتحديد آليات الحجر والمتابعة، وتقديم المساعدة اللازمة”، داعية الأهالي الى “المزيد من التشدد في إجراءات الوقاية مع ازدياد انتشار الفيروس في البلدة”. ووضعت البلدية رقمين هاتفيين في خدمة الأهالي، للتواصل مع خلية الأزمة: 06890300- 71873919.

طوارئ عكار العتيقة: 4 إصابات جديدة وإقفال البلدية حتى الأربعاء

أعلنت لجنة طوارئ عكار العتيقة، في بيان، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن أحد المصابين “كان يعمل في البلدية بالتعاون مع جمعية لمراقبة عمال الزراعة، وقد جرى تعقيم مبنى البلدية على أن يتم إقفالها إداريا حتى يوم الأربعاء المقبل”.

وطلبت من “مخالطي الحالات المذكورة، حجر أنفسهم والاتصال بلجنة الطوارئ مباشرة عند ظهور أي عارض لاتخاذ الاجراءات المناسبة”، محذرة من أن “وضع البلدة بات خطرا، ونطلب من أهلنا الابتعاد عن التجمعات وعدم إقامة الاعراس وجلسات التعزية، والإلتزام بالإجراءات الصحية والوقائية”.

بلدية البابلية: إصابة جديدة وحالة شفاء

أعلنت بلدية البابلية في الزهراني، في بيان، تسجيل إصابة سيدة من البلدة من البلدة ومقيمة فيها، بفيروس كورونا المستجد “وهي تخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتها، وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية”. وجددت البلدية تذكير الأهالي بضرورة “إبلاغها عن أي حالة إيجابية، أو أي فرد لديه أعراض تشبه أعراض مرض كورونا من أهل المصاب او منه شخصيا”، داعية الى أن “يكون الجميع على قدر من المسؤولية للحفاظ على سلامة وصحة أهلكم وبلدتكم”.

إلى ذلك، أعلنت البلدية تسجيل حالة شفاء جديدة، “وبذلك يكون قد أستقر عدد الحالات الإيجابية المؤكدة في البلدة على عشرة إصابات مثبتة فقط”.

وذكرت المخالطين ب”ضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما، من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي”، والأهالي عموما بضرورة “التشدد في تطبيق الإجراءات الوقائية، خاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل، والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة”. وختمت منبهة الأهالي الى “ضرورة تجنب الإختلاط مع أشخاص من خارج البلدة قد يكونوا حاملين لهذا الوباء، وأيضا منع الرحلات السياحية أو الدينية منعا باتا، تحت طائلة الملاحقة القانونية”.

بلدية إرزي: تسجيل حالة جديدة ودعوة المخالطين إلى التزام الحجر

أعلنت لجنة الصحة وخلية الأزمة في بلدية إرزي في بيان، أنها رصدت حالة كورونا جديدة لأحد المقيمين في البلدة، داعية الأهالي الى “التشدد في تطبيق اجراءات الوقاية”. وطلبت اللجنة من جميع الاهالي الذين خالطوا المريض حجر أنفسهم، والتواصل مع خلية الأزمة. وتمنت الشفاء العاجل للمريض، وأن يبعد الله الوباء عن الجميع، داعية الاهالي وأصحاب المصالح والمحال التجارية، إلى التشدد في إتخاذ كل التدابير اللازمة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، وارتداء الكمامة بشكل مستمر.

أربع حالات جديدة في قضاء بشري وإعلان سلسلة إجراءات للحد من سرعة انتشار الوباء

أعلن مستشفى بشري الحكومي، في بيان، أن نتائج فحوص ال PCR التي أجريت أمس أظهرت 4 حالات إيجابية: 3 في بشري وواحدة في حدث الجبة. ونبه الأهالي إلى أن “الفيروس ينتشر بشكل كبير، ومسؤولية الجميع العمل على تخفيف سرعة الإنتشار، رجاء إتباع الإرشادات الوقائية والتوجيهات الصادرة عن مستشفى بشري الحكومي وبلدية بشري وكل بلديات قرى القضاء”.

وختم متمنيا “وبشكل سريع التخفيف من التجمعات، وخصوصا في المناسبات الإجتماعية والدينية التي تعتبر العامل الأساسي في إنتشار فيروس كورونا”.

كذلك أصدرت بلدية بشري بيانا جاء فيه: “نظرا لعودة تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة وتزايد عدد المصابين والمخالطين، ومن أجل الحد من سرعة انتشار الوباء، قررت بلدية بشري بالتنسيق مع كهنة الرعية وإدارة مستشفى بشري الحكومي ومدراء المدارس ما يلي:

1- تحديد نسبة المشاركين في القداسات ب 20 بالمئة من قدرة الكنيسة الإستيعابية.

2- إلغاء التجمعات والإحتفالات الدينية والحشد في الجنازات وعدم فتح صالونات الكنائس للتعازي واختصار واجب التعزية بوسائل التواصل الإجتماعي.

3- الطلب من المدارس تأجيل استقبال التلامذة حضوريا حتى يوم الإثنين 19/10/2020 لحين صدور نتائج الفحوصات المخبرية للمخالطين.

4- إلغاء كل أنواع التجمعات في الحفلات الإجتماعية والسهرات بالملاهي والمطاعم والنوادي تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية