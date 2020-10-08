ترامب: يجب إعادة ما تبقى من قواتنا في أفغانستان بحلول عيد الميلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2020 - 04:08

ترامب: يجب إعادة ما تبقى من قواتنا في أفغانستان بحلول عيد الميلاد

منذ 1 ساعة 8 October، 2020
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