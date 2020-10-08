سورية: إصابة شخصين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة #درعا (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2020 - 02:38

سورية: إصابة شخصين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة في حي السبيل بمدينة #درعا (سانا)

منذ 33 mins 8 October، 2020
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