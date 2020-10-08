سورية: انفجار في حي السبيل بمدينة #درعا وأنباء عن وقوع إصابات(سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2020 - 02:38

سورية: انفجار في حي السبيل بمدينة #درعا وأنباء عن وقوع إصابات(سانا)

منذ 50 mins 8 October، 2020
أخبار موقع المنار

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