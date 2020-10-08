#البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2020 - 01:02

#البرازيل تتجاوز 5 ملايين إصابة بفيروس كورونا

منذ 33 mins 8 October، 2020
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