الجيش اللبناني: توقيف ١٤ شخصاً في البقاع ومصادرة أسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2020 - 01:02

الجيش اللبناني: توقيف ١٤ شخصاً في البقاع ومصادرة أسلحة

منذ 52 mins 8 October، 2020
أخبار موقع المنار

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