بلدية البابلية: 13اصابة مثبتة والتزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين

اصدرت بلدية البابلية بيانا بعدما تم رصد حالة كورونا جديدة في البلدة وجاء في البيان:”الاهالي الأعزاء، كما عودتكم بلدية البابلية وبصراحتها المعهودة وبكل شفافية تعلن عن تسجيل حالة كورونا إيجابية (covid19) مستجدة مؤكدة لمقيمة، وهي تخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلتها وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية. كما نعيد التذكير بالحالة الأيجابية التي أعلن عنها صباح اليوم، وتعود لشخص يخضع للحجر المنزلي مع جميع أفراد عائلته وبمتابعة من اللجنة المختصة في البلدية، وبذلك يكون قد أرتفع مجموع عدد الحالات الأيجابية المؤكدة حاليا في البلدة إلى ثلاث عشرة إصابة مثبتة فقط.

ونشدد على المخالطين بضرورة الحجر المنزلي أربعة عشر يوما من تاريخ المخالطة للحالة الأيجابية كتدبير أحترازي، كما نجدد دعوتنا لكم الى “التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية، بخاصة في ما يتعلق بارتداء الكمامة خارج المنزل والتقيد بمسافة التباعد الإجتماعي، منعا لتفشي الفيروس وحفاظا على السلامة العامة” مع وجوب التزام الحجر المنزلي لجميع المخالطين، متمنين الا يصيبهم مكروه وللحالات المصابةالشفاء العاجل.

ويهمنا في البلدية تذكير اهالي البلدة والمقيمين فيها تجنب الأختلاط مع أشخاص من خارج البلدة بمكن ان يكونوا حاملين لهذا الوباء، وايضا يمنع الرحلات السياحية أو الدينية منعا باتا تحت طائلة الملاحقة القانونية للجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام