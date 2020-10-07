خلية الأزمة في القبيات: 5 اصابات جديدة في البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 23:34

خلية الأزمة في القبيات: 5 اصابات جديدة في البلدة

منذ 8 mins 7 October، 2020
كوارث
لبنان

اعلنت خلية الأزمة في القبيات عن نتائج إيجابية جديدة في البلدة تعود لخمسةاشخاص. وطلبت الخلية من كل من تخالط مع أحد هؤلاء الاشخاص لإتصال بأحد الخطين الساخنين وهما: 70/703392 – 71/743192.
ووعدت الخلية بأن تقوم “بالمتابعة اللازمة وبكل الإجراءات المعتادة في ظروف مشابهة، علما بأن المصابين سيقومون بالحجر الصحي في القبيات”، متمنية على “كل من يعاني من عوارض التواصل مع أحد الخطين الساخنين”، سائلة “الشفاء لهم وللجميع دوام الصحة”، مؤكدة “متابعة القيام بكل ما يلزم في سبيل سلامة البلدة وأمانها الصحي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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