خلية الأزمة في برقايل: 5 إصابات مسجلة تتماثل للشفاء

أعلنت خلية أزمة كورونا في برقايل في تقريرها عن “5 إصابات مسجلة رسميا وجميعهم يتماثلون للشفاء في غضون الأيام المقبلة”، شاكرة “كل الإخوة الذين تحسسوا عوارض كورونا وبادروا إلى حجر أنفسهم”، وقالت: “نحن في خدمتهم مع تقديرنا العالي لوعيهم وتجاوبهم”.

وأشارت إلى أنها “وزعت المساعدات خلال الاسبوع الفائت عبر بعض اعضائها الذين تبرعوا بوقتهم وتفرغوا مشكورين لإيصال المساعدات إلى الإخوة المحجورين”، وقالت: “نأمل في أن نمضي في تعاوننا وتواصلنا لمكافحة وباء العصر، ونؤكد أننا نجحنا بفضل الله ووعيكم بنقل برقايل من المرتبة الاولى بين الاصابات في عكار الى شيء بسيط من الاصابات ومعظمها من خارج برقايل، لكنها مسجلة في لوائح البلدة”.

وتمنت من “جميع الإخوان الموظفين والعاملين خارج برقايل التشدد في الوقاية واتخاذ الحماية اللازمة، وخصوصا أبناءنا في السلك العسكري لأن الفيروس ينتقل من خارج برقايل الى داخلها”.

ودعت إلى التزام الاجراءات الطبية المعروفة للوقاية من الاصابة بالفيروس، وأهمها وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام