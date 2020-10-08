بالفيديو والصور | منطقة السيدة زينب (ع) تستعد لإحياء أربعين الإمام الحسين (ع) الخميس

يستعد أبناء منطقة السيدة زينب (ع) جنوب دمشق لإحياء أربعين الإمام الحسين (ع)، غدا الخميس، في المقام الشريف وفي الكراج الجديد حيث سيقام مجلس عزاء مركزي. ويحيي هذه السنة أبناء المنطقة ذكرى الأربعين على غير العادة، دون استقبال الزائرين من باقي الدول حيث يتوافد المعزون من المحافظات السورية فقط وذلك بسبب إغلاق الحدود جراء تفشي فيروس كورونا في معظم دول العالم.

وستعمل الهيئات المعنية بالمجلس المركزي في منطقة السيدة زينب (ع) حملة تبرع بالدم وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً في الكراج الجديد. وقامت الفعاليات الأهلية بالتعاون مع مجلس مدينة السيدة زينب (ع) بتجهيز الكراج الجديد لإحياء أربعين الإمام الحسين، حيث تم وضع الرايات السوداء وتجهيز اماكن الجلوس وسط اجراءات امنية مشددة، إضافة إلى الاجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا.

المصدر: يونيوز