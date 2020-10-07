السلطات الليبية تعتقل 3 أشخاص يُشتبه أنهم أحرقوا مهاجرا نيجيريا حتى الموت

قالت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء إن ثلاثة ليبيين قتلوا مهاجرا نيجيريا بإشعال النار فيه في طرابلس فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه “جريمة أخرى حمقاء ضد المهاجرين في البلاد”. وأضافت الوزارة التي مقرها طرابلس في بيان أنها ألقت القبض على الثلاثة المشتبه بهم في القضية، موضحة أنهم استخدموا البنزين لإضرام النار في الضحية بأحد المصانع.

وقال فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، في ليبيا إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن هناك نصف مليون مهاجر في ليبيا وأن بعضهم كان يعمل في الدولة المنتجة للنفط قبل أن تنحدر إلى الفوضى والحرب، بينما يحاول آخرون السفر عبرها إلى أوروبا.

ولطالما قالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إنه يجب عدم تصنيف ليبيا كمكان آمن للمهاجرين. وحاول ألوف المهاجرين عبور البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا هذا العام حيث لقي كثيرون منهم حتفهم غرقا.

وفي يوليو تموز قتلت السلطات الليبية ثلاثة مهاجرين من السودان بالرصاص لدى محاولتهم الفرار من الاحتجاز بعد إنزالهم في بلدة الخُمس. وفي مايو أيار قُتل نحو 30 مهاجرا، معظمهم من بنغلادش، بالرصاص في بلدة صحراوية بجنوب ليبيا بعد أن خطفتهم عصابة محلية، حسبما قالت بنغلادش ووزارة الداخلية الليبية آنذاك.

المصدر: رويترز