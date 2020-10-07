ارتفاع إصابات كورونا في العالم إلى 35.86 مليون والوفيات إلى مليون و47657

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 35.86 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة به إلى مليون و47657 حالة. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة سبعة ملايين و525313 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات لديها 210968 حالة. وجاءت الهند في المركز الثاني من حيث عدد المصابين مسجلة ستة ملايين و757131 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 104555 حالة.

وحلت البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد المصابين مسجلة أربعة ملايين و969141 إصابة بينما بلغت الوفيات 147494 وهو ثاني أكبر عدد وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة. وجاءت روسيا في المركز الرابع من حيث عدد المصابين حيث سجلت مليون و248619 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 21865 حالة.

المصدر: رويترز