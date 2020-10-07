التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول اخر مستجدات الفيروس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 23:34

التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول اخر مستجدات الفيروس

منذ 40 mins 7 October، 2020
مشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 535 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 18.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 499 حالة شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28.

– حالات وفاة: 1.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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