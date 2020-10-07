التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول اخر مستجدات الفيروس

اصدر مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19، و يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 535 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 87.
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 18.
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 3.
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 499 حالة شفاء.
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1.
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 28.
– حالات وفاة: 1.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام