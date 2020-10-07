السيد نصر الله: الثورة الحسينية وما تختزنه من ثروة يجب ان تكون لكل الناس

دعا الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمته بذكرى اربعين الامام الحسين (ع) الى ان نساهم في تقديم وعرض الثورة الحسينية الى الاخرين، لأن هذه الثورة وما تختزنه من ثروة انسانية واسلامية وايمانية يجب ان تكون لكل المسلمين ولكل الناس وهناك فرصة لتقديمها عبر وسائل الاعلام الحديثة ووسائل التواصل وهذه مسؤولية علينا.

كما دعا السيد نصر الله من لم يوفقوا الى الذهاب الى كربلاء الى احياء المناسبة بالزيارة من داخل المنازل او باحات المنازل وهو ما دعا اليه القائد الامام الخامنئي، وان نتوسل بشهيد الله الى الله وبجده رسول الله وابيه امير المؤمنين وامه الزهراء واخيه الحسن والائمة المعصومين وبقية الله في الارضين في الدعاء لحاجات دنيانا وآخرتنا.

ولفت سماحته الى أنّ حركة الوعي الإسلامي وانتصار الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام صدّام حسين، فتحت الأبواب أمام الملايين من العراق وخارجه لزيارة الإمام الحسين(ع) لافتا الى انه مع مضي الزمان يقوى التفاعل مع حادثة كربلاء وابطالها اذ ان المدة الزّمنية التي تفصِلنا عن مصيبة كربلاء أكثر من 1380 سنة ورغم ذلك نرى التّفاعل.

ولفت الى اننا عندما نبكي الحسين (ع) انما نبكي محمدا (ص) ولذلك كانت تقول السيدة زينب (ع) اي دم لرسول الله قد سفك؟

واعتبر ان حادثة كربلاء لها جوانب متعدّدة كالعنفوان والبطولة والفداء وجانب المأساة الذي يطل على القلب والعاطفة.