الرئيس الفرنسي: سنطبق قيودا وإجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 22:02

الرئيس الفرنسي: سنطبق قيودا وإجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

منذ 18 mins 7 October، 2020
أخبار موقع المنار

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