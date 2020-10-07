الافراج بكفالة عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 22:00

الافراج بكفالة عن شرطي متهم في قضية مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة

منذ 1 ساعة 7 October، 2020
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