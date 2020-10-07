قوات الاحتلال الصهيوني توقف مركبة للأجهزة الأمنية في بلدة تقوع شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 20:26

قوات الاحتلال الصهيوني توقف مركبة للأجهزة الأمنية في بلدة تقوع شرق بيت لحم

منذ 57 mins 7 October، 2020
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