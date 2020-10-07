وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 وفيات و1459 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 20:24
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الصحة اللبنانية: تسجيل 1459 اصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة
إحياء ذكرى أربعينية سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة
الامين العام لحزب الله يتحدث مساء اليوم الساعة 8:30 عبر شاشة المنار بمناسبة ذكرى اربعين الامام الحسين(ع)
الرئيس عون يحدد يوم الخميس 15 تشرين الأول الجاري موعداً لإجراء الإستشارات النيابية لتكليف شخصية لتشكيل الحكومة الجديدة
الرئيس عون أمام شركتي Alvarez وMarsal: الشعب اللبناني يتطلع باهتمام إلى نتائج التدقيق الجنائي
الرئيس عون: التدقيق الجنائي هو من الإصلاحات الأساسية للخروج من الأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الذين يتجاوزون الأطر الدستورية هم من يتحملون مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة
الشيح قاسم: الأوضاع الاقتصادية والصحية تتطلب وجود حكومة انقاذ تتمتع بأوسع تمثيل
مؤسسة جهاد البناء والقرض الحسن اطلقتا مشروع "صندوق التيسير" لدعم أصحاب المصالح الزراعية والحرفية والمهنية الصغيرة
المطارنة الموارنة: على الفرقاء السياسيين إيجاد حل لتأليف حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين
الإقفال الجزئي يدخل يومه الرابع في عدد من المناطق اللبنانية لمواجهة تفشي فيروس كورونا
عوائل شهداء انفجار المرفأ يعتصمون امام قصر العدل، ويلتقون قاضي التحقيق العدلي فادي صوان
لجنةُ الرعاية الصحية في السجون لمواجهة وباء كورونا تحذر من حصول كارثة صحية نتيجة عدم التعاون من قبل السجناء
القوات الأرمينية تعلن شن هجوم مضاد على قوات أذربيجان شمال خط التماس في المنطقة المتنازع عليها بإقليم كاراباخ
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: من غير المقبول إرسال مقاتلين من سوريا إلى الحدود الإيرانية
الرئيس روحاني: نحذر الجميع من خطر تحول الصراع بين أرمينيا وأذربيجان إلى حرب إقليمية
الرئيس روحاني: إيران مستعدة لإتخاذ كافة الاجراءات لتسوية الخلافات بين أرمينيا وأذربيجان في اطار القوانين الدولية
رئيس وزراء أرمينيا: حل الأزمة يجب أن يكون على أساس التنازلات المتبادلة ونحن مستعدون لتقديم التنازلات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصف ما يجري في ناغورني كاراباخ بالمأساة ويعرب عن قلقه من تطور الأحداث
روسيا اختبرت بنجاح صاروخ "تسيركون" المجنح الخارق للصوت في أقصى شمال البلاد بعدما قطع مسافة 450 كلم وضرب هدفا بحريا
جامعة جونز هوبكنز: عدد الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الاميركية تجاوز الـ7.5 مليون والوفيات اكثر من 210 آلاف
اعلام العدو: اول سفينة شحن اماراتية تصل الى ميناء حيفا الاسبوع المقبل
اعلام العدو: معظم قادة الكيان لم يلتزموا باجراءات الكورونا والزموا فيها المستوطنين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للمعارك في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات تدعمها أرمينيا
وزير الخارجية التركي: لدى أذربيجان الإمكانية لتحرير أراضيها المحتلة ونحن مستعدون لتقديم الدعم العسكري لها عندما تطلبه
الرئيس الفرنسي: سنلعب دورا في إيقاف الحرب بين أـرمينيا وأذربيجان ونرفض التصريحات التركية التي تزيد من حدة التوتر
مجموعة ديزني تعتزم إلغاء 28 ألف وظيفة في الولايات المتحدة على خلفية تراجع الطلب جراء فيروس كورونا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 9 وفيات و1459 إصابة جديدة بكورونا
منذ 1 ساعة
7 October، 2020
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