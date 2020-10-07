محمد علي الحوثي: أمريكا تتخذ ذريعة الإرهاب لاستهداف المدنيين في اليمن

أكد عضو “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن محمد علي الحوثي الترحيب بأي جهود لإحلال السلام في اليمن”. واشار إلى أن “تحالف العدوان هو من رفض الإعلان المشترك الذي قدمه المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث”.

وشكر الحوثي في حوار مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية “المانيا على إيقافها بيع السلاح إلى السعودية الذي يستخدم لقتل الشعب اليمني”.

ولفت الحوثي إلى أن “أمريكا تتخذ ذريعة الإرهاب لاستهداف المدنيين في اليمن فيما سفيرها يلتقي المطلوبين للخزانة الأمريكية مثل علي محسن وغيره من قادة مرتزقة العدوان”، مؤكدا أن “الحرب التي شنت على اليمن لا يوجد لها أي مبرر قانوني”.

وأضاف الحوثي “قلنا للسعوديين وللأمريكيين ولغيرهم إذا كان لديكم حسابات خاصة مع ايران فاذهبوا إليها، لماذا تستخدم ضدنا الحرب العسكرية والاقتصادية؟”.

وأشار الحوثي إلى أن “الشعب اليمني يطور قدراته العسكرية ولديه خبرات وعقول”، لافتا إلى أن “المانيا استطاعت أن تواجه العالم نتيجة لما تمتلكه من خبرات وعقول”.

المصدر: موقع انصار الله