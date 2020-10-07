التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود بالقرب من سوق الاحد باتجاه دوار الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 18:48

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الرئيس لحود بالقرب من سوق الاحد باتجاه دوار الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

منذ 1 ساعة 7 October، 2020
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