النخالة التقى الرجوب وجرى البحث في مختلف القضايا الفلسطينية والاقليمية

التقى الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة الاربعاء موفد حركة فتح جبريل الرجوب للتباحث والنقاش حول العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والعربي وفي مقدمتها صفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع والحوارات التي جرت بين فتح وحماس في تركيا.

وحضر اللقاء مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد محمد الهندي وعضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي.

وأكد ممثل حركة الجهاد في لبنان إحسان عطايا أن “اللقاء ناقش العديد من الملفات والقضايا، لا سيما صفقة القرن ومخطط الضم والتطبيع العربي ومخاطره على القضية الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم