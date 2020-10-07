“تجمع العلماء”: لتواكب حكومة تصريف الأعمال الأوضاع المعيشية والاقتصادية

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاربعاء “الكلام الصادر عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي تعرض فيه لأشرف ظاهرة في لبنان بل في العالم: المقاومة اللبنانية”.

كما استنكر التجمع “الإساءة التي وجهها ماكرون الى الإسلام والدالة على عدم فهمه لهذا الدين الحنيف، والذي أساء فيه ليس الى المسلمين في العالم فقط، بل الى عدد كبير من مواطنيه الفرنسيين المسلمين”.

ودعا التجمع “حكومة تصريف الأعمال الى المواكبة الحثيثة للأوضاع المعيشية والاقتصادية، وخصوصا بعد الكلام غير المسؤول عن خطة لرفع الدعم عن الدواء والمحروقات والخبز والمواد الغذائية”، وتابع “هذا ما قد يؤدي إلى ثورة شعبية عارمة تطيح الاستقرار والأمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام