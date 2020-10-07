اللجان النيابية المشتركة بحثت باقتراحات قوانين الانتخاب

عقدت لجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة مشتركة الاربعاء في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب، وتم البحث في اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية.

وبعد الجلسة، قال الفرزلي “خصص اجتماع اللجان النيابية المشتركة لمقاربة موضوع قانون الانتخابات النيابية”، وتابع “تم البحث في الاسباب الموجبة لقانون مجلس الشيوخ ولقانون مجلس النواب، وهي اقتراحات القوانين المسجلة في قلم المجلس والتي أتت من السادة النواب وكان البحث فيها شأنها شأن بقية القوانين”.

واضاف الفرزلي “رغم الاهمية التي تكتسبها قوانين الانتخابات التي تطرح على النقاش، كانت هناك وجهات نظر متعددة، البعض ركز على ان هناك أولويات اخرى يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وهي الاولوية الاقتصادية والنقدية والمالية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام