غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 35 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 17:10

غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 35 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 7 October، 2020
علم لبنان
علم لبنان
لبنان

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الاربعاء 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 1112 مصابا.

وقالت الغرفة إن “الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة: 469 حالة”، وتابعت “كما سجلت 11 حالة شفاء جديدة ليصبح اجمالي عدد الشافين: 626″، واضافت “اما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 891 حالة”.

ولفتت الغرفة الى انه “استقر عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة على 17حالة وفاة، من دون تسجيل اي وفاة جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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