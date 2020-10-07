غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار: 35 إصابة جديدة بكورونا

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار شمال لبنان الاربعاء 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الاجمالي للمصابين المسجلين في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 1112 مصابا.

وقالت الغرفة إن “الحالات الايجابية التي لا تزال قيد المعالجة: 469 حالة”، وتابعت “كما سجلت 11 حالة شفاء جديدة ليصبح اجمالي عدد الشافين: 626″، واضافت “اما حالات الحجر المنزلي قيد المراقبة والمتابعة فبلغت: 891 حالة”.

ولفتت الغرفة الى انه “استقر عدد حالات الوفاة المسجلة منذ بدء الجائحة على 17حالة وفاة، من دون تسجيل اي وفاة جديدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام