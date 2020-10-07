الكويت.. مشعل الصباح ولياً للعهد

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح الأربعاء، مباركة أسرة الصباح الحاكمة على تزكية أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح لأخيه الشيخ مشعل الأحمد صباح، وليا للعهد. والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولد في الكويت في عام 1940، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.

التحق الشيخ مشعل الأحمد، بعد أنهى دراسته في كلية “هندن” للشرطة في بريطانيا عام 1960، بوزارة الداخلية، وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسا للمباحث العامة برتبة عقيد. وفي عهده، الذي استمر من عام 1967 إلى العام 1980، تحولت النيابة العامة إلى “إدارة أمن الدولة”. عينه أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح، عام 1977، رئيسا لديوانية شعراء النبط (شعر العامية في شبه الجزيرة العربية).

وفي 13 نيسان/ أبريل 2004، عينه الشيخ جابر الأحمد نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير. والشيخ مشعل متزوج وله 4 من الأبناء، وسبعة من البنات؛ وذلك من ثلاث زوجات.

المصدر: سبوتنيك