عودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين الأربعاء، بعودة أكثر من 500 لاجئ إلى سوريا من أراضي لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وفي هذا السياق، قال المركز في نشرة إخبارية نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 540 لاجئاً (منهم 162 امرأة و275 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تجر عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي”.

وبحسب المركز، لم يعد أحد من النازحين خلال الفترة ذاتها إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 24 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك