روسيا ترصد 38 خرقا لوقف إطلاق النار بسوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، بأن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا رصد 38 خرقا لنظام وقف إطلاق النار، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وقالت الوزارة في بيان لها بهذا الشأن تم نشره على موقعها الرسمي “رصد الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا 38 خرقا (35 خرقا وفقا للجانب السوري) في محافظات إدلب (23) وحلب (1) واللاذقية (11) وحماه (3)، في حين لم يرصد الجانب التركي أي خروقات قط.

وقام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة، تم خلالها إيصال 440 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها 2.662 طن إلى سكان بلدة الحسينية بريف دير الزور. وبشكل عام تم حتى يومنا هذا تنفيذ 2578 عملية إنسانية وبلغ إجمالي ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية –4386.061 طن.

المصدر: سبوتنيك