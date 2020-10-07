  بوتين يعرب عن استعداد بلاده للعمل مع أي رئيس أمريكي مقبل يثق فيه شعبه

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستعمل مع أي رئيس مستقبلي للولايات المتحدة، يختاره ويثق فيه الشعب الأمريكي. وأضاف الرئيس الروسي بوتين في مقابلة صحفية نقلتها قناة روسيا 24 التلفزيونية، ردا على سؤال حول موقف المرشح الرئاسي الأمريكي الأقرب إليه “موقف المرشحين للرئاسة في أي دولة، بما في ذلك في دولة عظمى كالولايات المتحدة، يجب تقييمه من قبل الناخبين في هذا البلد، ونحن مراقبون خارجيون، ولا نتدخل”.

وفيما يخص المرشح الديمقراطي جو بايدن، قال بوتين “أما بالنسبة لمرشح الحزب الديمقراطي، فيمكننا القول أننا نرى أيضا خطابا حادا له معاديا لروسيا، للأسف، لقد اعتدنا على ذلك”.

واعتبر بوتين، أن البلاد لديها أساس أيديولوجي معين لإقامة اتصالات مع الحزب الديمقراطي الأمريكي “فهناك أشياء تستحق الاهتمام بها، أولا، الحزب الديمقراطي أقرب تقليديا إلى ما يسمى بالقيم الليبرالية. وهو أقرب إلى أفكار الديمقراطية الاجتماعية عند مقارنتها بأوروبا. وقد نشأ في وقت ما الحزب الشيوعي من بيئة الديمقراطية الاجتماعية.. لذلك هناك حتى نوع من الأساس الأيديولوجي لإجراء اتصالات مع ممثل عن الحزب الديمقراطي”.

المصدر: روسيا اليوم