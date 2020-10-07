الشيخ جبري استقبل المستشار الثقافي الايراني.. وتأكيد على مواجهة المشاريع الاستكبارية

استقبل الامين العام لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبد الله جبري الاربعاء المستشار الثقافي الايراني عباس خاميار، وتم البحث في الاوضاع العامة.

وقال المكتب الاعلامي في الحركة انه “تم في خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكان تركيز على ضرورة التنبه إلى المخططات والمشاريع التي ينفذها ويعمل في سبيلها الاستكبار العالمي لتشويه ديننا الإسلامي الحنيف، من خلال دعم حركات الإرهاب والتكفير بشتى الوسائل”.

كما تم التطرق اللقاء الى الأوضاع الراهنة في المنطقة، وكان تأكيد على ضرورة الصمود ومواجهة المشاريع والأهداف الاستكبارية التي تريد تطويع المنطقة وشعوبها لخدمتها وسيطرتها السياسية والاقتصادية الكاملة، من خلال استيلاب مقدرات وخيرات وثروات الشعوب”.

كما جرى التشديد على مشروع المقاومة للحفاظ على المصالح الوطنية والقومية للشعوب وهزيمة كل أشكال النهب والتسلط وسلب الشعوب حقوقها، من خلال مشاريع عدوانية متعددة الوجوه، مثل أكذوبة “صفقة القرن” ومشاريع التطبيع مع العدو الصهيوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام