الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الاربعاء “بتاريخه عند الساعة 13.30، ستقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عمرا – الجنوب”.

واشارت القيادة الى ا نه “بتاريخه ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.30، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة اللبونة ـ الجنوب”.

واعلنت القيادة انه “اعتبارا من 5/10/ 2020 ولغاية 8/10/2020 ستقوم وحدة من الجيش ما بين الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وافادت القيادة ان “وحدة من الجيش ستقوم بإجراء تمرين رماية مشترك مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اعتبارا من 5/10/2020 الساعة 7.00 ولغاية 10/10/2020 حتى الانتهاء، وذلك في حقل الرماية الموقت جنوب مقر قيادة اليونيفل في الناقورة، تتخلل التمرين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة من مختلف العيارات”، ودعت “المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

واشارت القيادة الى انه “اعتبارا من 28/9/2020 ولغاية 6/11/2020 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية، في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستعمال متفجرات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام