الرئيس أردوغان يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية، لتقديم واجب العزاء لأمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، وبحث العلاقات الثنائية. وكان في استقباله لدى وصوله المطار، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا في الكويت، عائشة خليل قويتاك.

وأعرب أردوغان لأمير الكويت، عن تعازيه في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرافق أردوغان في زيارته إلى الكويت عدد من كبار المسؤولين الأتراك.

المصدر: روسيا اليوم