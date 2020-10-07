الرئيس أردوغان يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 7 2020 - 15:26

الرئيس أردوغان يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية

منذ 1 ساعة 7 October، 2020
الرئيس أردوغان يصل الكويت في مستهل زيارة رسمية
تركيا - عربي وإقليمي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية، لتقديم واجب العزاء لأمير البلاد الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصباح، وبحث العلاقات الثنائيةوكان في استقباله لدى وصوله المطار، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، وسفيرة تركيا في الكويت، عائشة خليل قويتاك.

وأعرب أردوغان لأمير الكويت، عن تعازيه في وفاة سلفه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. ويرافق أردوغان في زيارته إلى الكويت عدد من كبار المسؤولين الأتراك.

المصدر: روسيا اليوم

التعليقات

ذات صلة