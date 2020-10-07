قوى الامن: توقيف عصابة لسرقة السيارات على اوتوستراد زحلة البقاع

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “بعد ازدياد عمليات سرقة السيارات في محافظتي البقاع وجبل لبنان، وبخاصة نوعي كيا، وهيونداي.

ونتيجة للاستقصاءات والتحريات، تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية جميع أفراد عصابة سرقة، يعد أعضاؤها من الأشخاص الخطرين والمسلحين بشكل دائم، وهم:

– ج. ب. (مواليد عام 1997، لبناني)

– ع. ش. (مواليد 1997، لبناني) مطلوب للقضاء بموجب /3/ بلاغات بحث وتحرم بجرم سلب.

– أ. خ. (مواليد 1997، سوري) من أصحاب السوابق بجرائم سلب بقوة السلاح وسرقة.

بتاريخ 23-9-2020 وبعد عمليات رصد ومتابعة، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة، بالتنسيق مع المكتب المذكور، من توقيفهم بالجرم المشهود، على أوتوستراد زحلة-البقاع، أثناء نقلهم سيارة مسروقة من ضواحي بيروت الى منطقة البقاع.

بتفتيشهم والسيارة التي كانوا على متنها، ضبط مسدسان حربيان، وبندقية “كلاشنكوف”، وأدوات تستعمل في عمليات سرقة السيارات.

بالتحقيق معهم من قبل عناصر المكتب، اعترفوا بقيامهم بعمليات سلب وسرقة أكثر من /30/ سيارة من مناطق مختلفة في محافظتي بيروت وجبل لبنان.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام