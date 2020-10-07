مقتل 10 جنود أفغان في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 12:00

مقتل 10 جنود أفغان في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في ولاية هلمند جنوبي أفغانستان

منذ 31 mins 7 October، 2020
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