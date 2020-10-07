الخارجية الايرانية: امیرکا یجب أن تتحمل مسؤولیة عملیة الاغتیال الجبانة للشهید سلیماني

أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة أن “اميركا يجب أن تتحمل مسؤولية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وستتحمل المسؤولية”. وقال خطيب زادة في تصريح له مساء الثلاثاء أنه “على المستوى الوطني ستكون الولايات المتحدة هي المسؤولة عن عملية الاغتيال الجبانة والغادرة للحاج قاسم”. يُذكر أن قائد قوة “القدس” التابعة لحرس الثورة الايراني اللواء الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي الشهيد ابو مهدي المهندس، اغتيلا بمعية 8 من مرافقيهما فجر الجمعة 3 كانون الثاني /يناير 2020 في محيط مطار بغداد من قبل القوات الاميركية بأمر مباشر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

المصدر: ارنا