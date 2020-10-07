الطقس غدا الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– الحالة العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأربعاء: مشمس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسمية.

– الخميس: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة.

– الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل.

– السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وتشكل الضباب المحلي على المرتفعات.

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل من 17 الى 33 درجة، فوق الجبال من 19 الى 31 درجة، في الداخل من 16 الى 36 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية – غربية الى شمالية – شرقية ،سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

– الانقشاع: جيد.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و70%.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية