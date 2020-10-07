الأسد يؤكد عزم بلاده الحصول على اللقاح الروسي

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن. وقال الأسد، حول أهمية اللقاح “طبعاً، في هذه الظروف فإن أي شخص سيرغب بأن يلقّح ضد هذا الفيروس الخطير. لكن أعتقد أنه ليس متوفراً في السوق الدولية بعد، لكننا سنناقش الأمر مع السلطات الروسية عندما يصبح متوفراً عالمياً لنحصل على اللقاحات للسوق السورية، هذا أمر مهم جداً”.

وأضاف الأسد، رداً على سؤال سبوتنيك حول اهتمام دمشق بالحصول على اللقاح الروسي، “نعم، بالتأكيد، إنه ضرورة في هذه الأوقات “وقال معلقا حول الكمية التي ممكن ان تكون مطلوبة” ذلك يعتمد على الكميات المتاحة، وعلينا أن نناقش الكمية التي نحتاجها مع السلطات الصحية في سوريا”. جدير بالذكر أن فنزويلا تعتبر أول دولة تتسلم اللقاح الروسي وذلك في الـ2 من تشرين الأول/أكتوبر، حيث أعلنت سلطات البلاد عن عزم حوالي ألف شخص في البلاد المشاركة في الاختبارات السريرية للقاح.

وكان وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، قد صرّح في وقت سابق، أنه من المخطط إطلاق استخدام لقاح “سبوتنيك في”المضاد لفيروس “كوفيد-19″ للتداول المدني في الأيام الأخيرة من شهر تشرين الأول/ أكتوبر أو في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر”.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كوفيد-19، تم تطويره على يد خبراء مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأفاد رئيس الصندوق كيريل دميترييف أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الوطني الصنع ضد فيروس “كوفيد-“19. في الوقت نفسه ، أشار إلى أن روسيا وافقت على إنتاج هذا اللقاح في خمس دول ، والطاقات المتاحة تعطي الفرصة لإنتاج 500 مليون جرعة في السنة.

المصدر: سبوتنيك