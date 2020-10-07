رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان: حل الأزمة يجب أن يكون على أساس التنازلات المتبادلة ناغورنو #كاراباخ و #أرمينيا مستعدتان لتقديم تنازلات مثل تلك التي ستكون #أذربيجان مستعدة لتقديمها – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 10:12

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان: حل الأزمة يجب أن يكون على أساس التنازلات المتبادلة ناغورنو #كاراباخ و #أرمينيا مستعدتان لتقديم تنازلات مثل تلك التي ستكون #أذربيجان مستعدة لتقديمها

منذ 16 mins 7 October، 2020
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