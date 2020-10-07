خبر سار.. “لقاح كورونا” قد يكون جاهزاً نهاية العام

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الثلاثاء، أنّ لقاحاً ضدّ كوفيد-19 ربّما يكون جاهزاً بحلول نهاية العام. وقال في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: “سنحتاج إلى لقاحات وثمّة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل”.

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة ما لا يقل عن 1,045,097 شخصاً في العالم منذ أن أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية كانون الأول (ديسمبر)، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وأصيب أكثر من 35,537,050 شخص حول العالم بفيروس كورونا المستجد، تعافى 24,570,900 منهم حتى اليوم.

المصدر: رويترز