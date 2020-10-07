لمنع اختراق حسابك في ”واتسآب“.. إليك هذه الخطوات

شكّلت حادثة اختراق حساب “واتسآب” الخاص بوزيرة الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في جنوب أفريقيا ستيلا بدابيني آبراهام، ذعراً كبيراً لدى المستخدمين.

ويجعل هذا الأمر البيانات الحساسة في خطر كبير، ما يفتح الباب أمام ضرورة الإلتفات لاتخاذ خطوات ضرورية تعزّز حماية “واتسآب”، الذي يعتبر تطبيق المراسلة الأكثر شهرة في العالم.

ولعزيز الحماية قدر الإمكان، إليك 4 خطوات لمنع اختراق حسابك في “واتسآب”:

1- قم بتسجيل الخروج من جميع الأجهزة: عند تسجيل الدخول إلى “واتسآب ويب” من جهاز الحاسوب، يبقى الحساب مفتوحاً حتى تقوم بتسجيل الخروج.

ومع هذا، فإنه لا يكفي إغلاقه من المتصفح فقط، لأنه في حالة سرقة الحاسوب الذي قمت باستخدامه لتسجيل الدخول إلى “واتسآب ويب” فسوف يتمكن السارق من رؤية رسائلك فور وصولها.

2- لا تترك هاتفك دون قفل: من الضروري وضع قفل لهاتفك، لأنه في حال كان من دون ذلك، فإن البيانات الخاصة بك ستكون في خطر في حال تمّت سرقة الجهاز.

3- قم بتمكين المصادقة الثنائية: إن المصادقة الثنائية هذه إضافة جديدة كبيرة إلى تطبيق “واتسآب”، كما أنها مفيدة جداً. ولن يُطلب منك القيام بالمصادقة في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى حسابك، لكن سيتم طلب المصادقة الثنائية على فترات عشوائية. وستمنع هذه الخطوة المتسلل من القدرة على الاطلاع على رسائلك لفترة طويلة بعد وصوله إلى حسابك.

4- قم بقفل تطبيق واتساب: إذا كنت تريد طبقة ثالثة من الحماية أو قد تكون الرابعة في هذه المرحلة، قم تنزيل تطبيق “Applock” الذي سيسمح لك بقفل التطبيقات، حيث يُطلب منك بعد تمكينه إدخال كلمة المرور للتطبيق للدخول إليه. وفي حالة اختراق حساب واتساب الخاص بك بالفعل، قم بإلغاء تنشيط حسابك عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى (support@whatsapp.com). وسيتم حذف حسابك تلقائياً إذا لم يتم الوصول إليه خلال 30 يوماً.

المصدر: اخبار الان