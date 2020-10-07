الرئيس عون حدد يوم الخميس ١٥ تشرين الاول الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 10:12

الرئيس عون حدد يوم الخميس ١٥ تشرين الاول الجاري موعدا لاجراء الاستشارات النيابية لتكليف شخصية تشكيل الحكومة الجديدة

منذ 34 mins 7 October، 2020
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