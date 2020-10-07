بايدن يطالب بعدم إجراء مناظرة ثانية في حال استمرت إصابة ترامب بكورونا

قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن إنه ينبغي عدم عقد المناظرة المقررة مع الرئيس دونالد ترامب يوم 15 تشرين الاول/ أكتوبر في حال بقي ترامب مصابا بفيروس كورونا حتى ذلك الوقت.

وكان ترامب أكد بعد خروجه من المستشفى أنه “على ما يرام”، مضيفا أنه يتطلع لمناظرة المرشح الديمقراطي جو بايدن منتصف الشهر الجاري في ميامي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي خرج الاثنين من مستشفى في ضواحي واشنطن، حيث عولج لمدة ثلاثة أيام بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وعاد لتلقي مزيد من العلاج في البيت الأبيض، الذي يعد منزلا لرئيس الولايات المتحدة ومقر إقامته الرسمية ومكان عمله.

المصدر: روسيا اليوم