قصف ليلي على ستيباناكرت في ناغورني قره باغ

تعرضت “عاصمة” إقليم ناغورني قره باغ. ستيباناكرت الى قصف طوال ليل الثلاثاء الاربعاء كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

ودوت صفارات الانذار في المدينة الغارقة في ظلام شبه كامل في فترات متقطعة كل ساعة تقريبا، وتليها في كل مرة انفجارات قوية لم يتسن تحديد طبيعتها بدقة ما اذا كانت صواريخ او مدفعية أو قصف جوي.

وقال أحد السكان أنها بدون شك ليلة القصف الاعنف منذ نهاية الأسبوع منذ ان بدأت القوات الاذربيجانية استهداف ستيباناكرت المدينة التي تعد 55 ألف نسمة.

وتواصل القصف طوال الليل ولم تعرف بعد حصيلة الخسائر المادية أو البشرية.

والمواجهات العنيفة التي اندلعت في 27 ايلول/سبتمبر بين انفصاليين مدعومين من أرمينيا والقوات الأذربيجانية حول إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، مستمرة من دون أي مؤشر إلى خفض التصعيد، ووسط توعد الجانبين بمواصلة القتال.

وأفاد الجانبان عن سقوط 286 منذ اندلاع القتال بينهم 46 مدنيا، لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

ومعظم الوفيات المؤكدة هي في الجانب الأرميني الذي أفاد عن سقوط 240 من المقاتلين الانفصاليين، ولا تعلن أذربيجان عن أي خسائر في صفوف قواتها.

وقد اعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء أن تجدد المعارك في إقليم ناغورني قره باغ سببه الدعم التركي لأذربيجان، في حين أكدت أنقرة وقوفها بجانب باكو في النزاع داعية دول العالم إلى الاقتداء بها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية