ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

– الإمارات ليكس – تابع: هكذا أرادت أبو ظبي أسرلة اليمن

– مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف “في مناطق حزب الله”: خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟

– بعلبك – الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة: قيادة الجيش غائبة!

البناء :

– حردان للأسد: لا تزال سورية تواجه بقوة الحق منذ حرب تشرين المستمرّة بوجه الإرهاب والتطبيع

– ‏استحقاق التفاوض حول الترسيم بعد أسبوع يسابق استحقاقَيْ التكليف والتأليف

– ميقاتي غير ‏مرشّح دون أن يسمّيَهُ الحريري… غير المرشح… ولن يسمّي أحداً”

الديار :

– إتصالات اقليمية تنصح لبنان بعدم الرهان على تسويات ‏المنطقة

– الرئيس عون وبري يتلقفان النصيحة والجميع يميل الى ‏‏”تكنوسياسية”

– جلسة اللجان المشتركة: تحديد صلاحيات الرئيس ‏المكلف ب30 يوماً؟

اللواء :

– تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي”المركزي” يهدّد بكارثة مدمّرة‎!‎

– الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة

الجمهورية :

– عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. ولا توافق مسبقاً

– إجتماع رئاسي ‏إقتصادي مالي قريباً

النهار :‏

– “لا تعويم والاستشارات قريباً… بلا مرشحين!”

الأنباء :

– مشاورات لرفع العتب ولا موعد محسوماً للاستشارات..

– الكورونا تتفاقم بالقرارت الارتجالية

الاسرار

البناء‎

– قال مرجع نيابي إن الاستعصاء الحالي في تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هو أن ميثاقية ‏الرئيس المكلف من الكتلة النيابية الأكبر في طائفته ويجب أن ينال ثقة حكومته من الغالبية النيابية ‏في المجلس النيابي ونجاحه رهن بتفاهم هاتين الغالبيتين. وفي حال حصول هذا التفاهم تصبح ‏طريق تسمية زعيم الغالبية الطائفية سالكة ولا حاجة لوكيل يملأ الفراغ‎.

– توقفت مصادر أوروبية أمام بيان إيراني حول أحداث ناغورني قره باغ يؤيد الحقوق البرية لأذربيجان ‏ويرفض استعادتها بالقوة، ودور هذا البيان في التهيئة لمساعي وقف النار التي يبدو أنها برعاية ‏روسية إيرانيّة تركيّة، بما يستعيد صورة المشهد السوريّ قبل خمس سنوات، والموقف الإيراني ‏المتفهم للهواجس التركية الأمنيّة والرافض للتورّط العسكريّ التركيّ في سورية‎.‎

النهار‎

– ‎عُلم أن لقاءً سياسياً عقد في كسروان اقتصر على بعض الشخصيات المستقلة، بدعوة من نائب ‏سابق بارز يقوم بأكثر من حركة ودور‎.

– ‎يظهر التباين لافتاً على خط ثلاثة أفرقاء سياسيين بارزين يشكلون الحضور الأبرز للمعارضة، ولم ‏تنجح الإتصالات وحركة الموفدين بينهم للتوافق سياسيا أو حكومياً، إذ ما زالت التسوية السياسية ‏السابقة تتحكم بعلاقتهم‎.

– ‎بدأت مرجعيات وأحزاب تتدخل مباشرة بالوضع التربوي من حيث الدعم وتسهيل دخول التلامذة ‏إلى الثانويات والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتقديم القرطاسية، على رغم ضبابية الموسم ‏الدراسي‎.‎

الجمهورية‎

– ‎نصح مسؤول دبلوماسي كبير في عاصمة كبرى بعدم إضاعة مسؤولاً لبنانياً بعد إضاعة فرصة ‏مساعدة خارجية ما زالت متاحة للبنان‎.

– ‎يؤكد قريبون من مرجع سياسي أن ما أنجزه أخيراً تمّ بالتفاهم مع مرجع رئاسي وليس على ‏حساب صلاحيته‎.‎

– يحمل دبلوماسي عربي كبير القوى السياسية مسؤولية تسليم لبنان الى محور آخر والتسبب بالانهيار نتيجة رهاناته الخاطئة وتسوياته .

اللواء‎

– حسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن التهويل بسحب فروع المصارف من ضاحية بيروت الجنوبية، ‏أتى كرد على اقتراح قانون يعفي لبنان من عقوبات قيصر السوري‎!

– يسجل في دوائر بيروتية عتب على مرجع كبير، على خلفية كلمة وردت في تصريحات منسوبة إليه‎!

– يمضي رئيس حزب يميني إجازة شبه مفتوحة، بعدما خضع لإجراء فحوصات روتينية‎.‎

الأنباء

– تضارب في المعلومات داخل الفريق نفسه حول هدف زيارة مرتقبة لمسؤول غير مدني الى دولة كبرى‎.‎

– يواجه تيار سياسي أزمة ثقة بين أعضاء بارزين فيه بعد جملة من التراكمات‎

المصدر: صحف