ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تشرين الأول 2020.
العناوين
الأخبار :
– الإمارات ليكس – تابع: هكذا أرادت أبو ظبي أسرلة اليمن
– مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف “في مناطق حزب الله”: خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟
– بعلبك – الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة: قيادة الجيش غائبة!
البناء :
– حردان للأسد: لا تزال سورية تواجه بقوة الحق منذ حرب تشرين المستمرّة بوجه الإرهاب والتطبيع
– استحقاق التفاوض حول الترسيم بعد أسبوع يسابق استحقاقَيْ التكليف والتأليف
– ميقاتي غير مرشّح دون أن يسمّيَهُ الحريري… غير المرشح… ولن يسمّي أحداً”
الديار :
– إتصالات اقليمية تنصح لبنان بعدم الرهان على تسويات المنطقة
– الرئيس عون وبري يتلقفان النصيحة والجميع يميل الى ”تكنوسياسية”
– جلسة اللجان المشتركة: تحديد صلاحيات الرئيس المكلف ب30 يوماً؟
اللواء :
– تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي”المركزي” يهدّد بكارثة مدمّرة!
– الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة
الجمهورية :
– عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. ولا توافق مسبقاً
– إجتماع رئاسي إقتصادي مالي قريباً
النهار :
– “لا تعويم والاستشارات قريباً… بلا مرشحين!”
الأنباء :
– مشاورات لرفع العتب ولا موعد محسوماً للاستشارات..
– الكورونا تتفاقم بالقرارت الارتجالية
الاسرار
البناء
– قال مرجع نيابي إن الاستعصاء الحالي في تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هو أن ميثاقية الرئيس المكلف من الكتلة النيابية الأكبر في طائفته ويجب أن ينال ثقة حكومته من الغالبية النيابية في المجلس النيابي ونجاحه رهن بتفاهم هاتين الغالبيتين. وفي حال حصول هذا التفاهم تصبح طريق تسمية زعيم الغالبية الطائفية سالكة ولا حاجة لوكيل يملأ الفراغ.
– توقفت مصادر أوروبية أمام بيان إيراني حول أحداث ناغورني قره باغ يؤيد الحقوق البرية لأذربيجان ويرفض استعادتها بالقوة، ودور هذا البيان في التهيئة لمساعي وقف النار التي يبدو أنها برعاية روسية إيرانيّة تركيّة، بما يستعيد صورة المشهد السوريّ قبل خمس سنوات، والموقف الإيراني المتفهم للهواجس التركية الأمنيّة والرافض للتورّط العسكريّ التركيّ في سورية.
النهار
– عُلم أن لقاءً سياسياً عقد في كسروان اقتصر على بعض الشخصيات المستقلة، بدعوة من نائب سابق بارز يقوم بأكثر من حركة ودور.
– يظهر التباين لافتاً على خط ثلاثة أفرقاء سياسيين بارزين يشكلون الحضور الأبرز للمعارضة، ولم تنجح الإتصالات وحركة الموفدين بينهم للتوافق سياسيا أو حكومياً، إذ ما زالت التسوية السياسية السابقة تتحكم بعلاقتهم.
– بدأت مرجعيات وأحزاب تتدخل مباشرة بالوضع التربوي من حيث الدعم وتسهيل دخول التلامذة إلى الثانويات والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتقديم القرطاسية، على رغم ضبابية الموسم الدراسي.
الجمهورية
– نصح مسؤول دبلوماسي كبير في عاصمة كبرى بعدم إضاعة مسؤولاً لبنانياً بعد إضاعة فرصة مساعدة خارجية ما زالت متاحة للبنان.
– يؤكد قريبون من مرجع سياسي أن ما أنجزه أخيراً تمّ بالتفاهم مع مرجع رئاسي وليس على حساب صلاحيته.
– يحمل دبلوماسي عربي كبير القوى السياسية مسؤولية تسليم لبنان الى محور آخر والتسبب بالانهيار نتيجة رهاناته الخاطئة وتسوياته .
اللواء
– حسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن التهويل بسحب فروع المصارف من ضاحية بيروت الجنوبية، أتى كرد على اقتراح قانون يعفي لبنان من عقوبات قيصر السوري!
– يسجل في دوائر بيروتية عتب على مرجع كبير، على خلفية كلمة وردت في تصريحات منسوبة إليه!
– يمضي رئيس حزب يميني إجازة شبه مفتوحة، بعدما خضع لإجراء فحوصات روتينية.
الأنباء
– تضارب في المعلومات داخل الفريق نفسه حول هدف زيارة مرتقبة لمسؤول غير مدني الى دولة كبرى.
– يواجه تيار سياسي أزمة ثقة بين أعضاء بارزين فيه بعد جملة من التراكمات
المصدر: صحف