عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تشرين الأول 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2020 - 08:18

عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تشرين الأول 2020

منذ 51 mins 7 October، 2020
أسرار الصحف - اسرار الصحف
صحافة - صحافة محلية

ابرز ما جاء من عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 7 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

–  الإمارات ليكس – تابع: هكذا أرادت أبو ظبي أسرلة اليمن

–   مشروع قانون في الكونغرس يعاقب المصارف “في مناطق حزب الله”: خطوة أميركية نحو تقسيم لبنان؟

–  بعلبك – الهرمل تحت حكم العصابات المسلحة: قيادة الجيش غائبة!

البناء :

–  حردان للأسد: لا تزال سورية تواجه بقوة الحق منذ حرب تشرين المستمرّة بوجه الإرهاب والتطبيع

–   ‏استحقاق التفاوض حول الترسيم بعد أسبوع يسابق استحقاقَيْ التكليف والتأليف

–   ميقاتي غير ‏مرشّح دون أن يسمّيَهُ الحريري… غير المرشح… ولن يسمّي أحداً”

الديار :

–  إتصالات اقليمية تنصح لبنان بعدم الرهان على تسويات ‏المنطقة

–  الرئيس عون وبري يتلقفان النصيحة والجميع يميل الى ‏‏”تكنوسياسية”

–  جلسة اللجان المشتركة: تحديد صلاحيات الرئيس ‏المكلف ب30 يوماً؟

اللواء :

–  تيار العهد يهدر الوقت .. ونفاذ إحتياطي”المركزي” يهدّد بكارثة مدمّرة‎!‎

–  الدولار على عتبة 10.000 ليرة.. وعداد الكورونا يقترب سريعاً من 50 ألف إصابة

الجمهورية :

–  عون الى الإستشارات الملزمة الإثنين.. ولا توافق مسبقاً

–  إجتماع رئاسي ‏إقتصادي مالي قريباً

النهار :‏

–  “لا تعويم والاستشارات قريباً… بلا مرشحين!”

الأنباء :

–  مشاورات لرفع العتب ولا موعد محسوماً للاستشارات..

–   الكورونا تتفاقم بالقرارت الارتجالية

الاسرار

البناء‎

–  قال مرجع نيابي إن الاستعصاء الحالي في تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة هو أن ميثاقية ‏الرئيس المكلف من الكتلة النيابية الأكبر في طائفته ويجب أن ينال ثقة حكومته من الغالبية النيابية ‏في المجلس النيابي ونجاحه رهن بتفاهم هاتين الغالبيتين. وفي حال حصول هذا التفاهم تصبح ‏طريق تسمية زعيم الغالبية الطائفية سالكة ولا حاجة لوكيل يملأ الفراغ‎.

–  توقفت مصادر أوروبية أمام بيان إيراني حول أحداث ناغورني قره باغ يؤيد الحقوق البرية لأذربيجان ‏ويرفض استعادتها بالقوة، ودور هذا البيان في التهيئة لمساعي وقف النار التي يبدو أنها برعاية ‏روسية إيرانيّة تركيّة، بما يستعيد صورة المشهد السوريّ قبل خمس سنوات، والموقف الإيراني ‏المتفهم للهواجس التركية الأمنيّة والرافض للتورّط العسكريّ التركيّ في سورية‎.‎

النهار‎

–   ‎عُلم أن لقاءً سياسياً عقد في كسروان اقتصر على بعض الشخصيات المستقلة، بدعوة من نائب ‏سابق بارز يقوم بأكثر من حركة ودور‎.

–   ‎يظهر التباين لافتاً على خط ثلاثة أفرقاء سياسيين بارزين يشكلون الحضور الأبرز للمعارضة، ولم ‏تنجح الإتصالات وحركة الموفدين بينهم للتوافق سياسيا أو حكومياً، إذ ما زالت التسوية السياسية ‏السابقة تتحكم بعلاقتهم‎.

–  ‎بدأت مرجعيات وأحزاب تتدخل مباشرة بالوضع التربوي من حيث الدعم وتسهيل دخول التلامذة ‏إلى الثانويات والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية وتقديم القرطاسية، على رغم ضبابية الموسم ‏الدراسي‎.‎

الجمهورية‎

–  ‎نصح مسؤول دبلوماسي كبير في عاصمة كبرى بعدم إضاعة مسؤولاً لبنانياً بعد إضاعة فرصة ‏مساعدة خارجية ما زالت متاحة للبنان‎.

–  ‎يؤكد قريبون من مرجع سياسي أن ما أنجزه أخيراً تمّ بالتفاهم مع مرجع رئاسي وليس على ‏حساب صلاحيته‎.‎

–   يحمل دبلوماسي عربي كبير القوى السياسية مسؤولية تسليم لبنان الى محور آخر والتسبب بالانهيار نتيجة رهاناته الخاطئة وتسوياته .

اللواء‎

–  حسب معلومات وصلت إلى بيروت، فإن التهويل بسحب فروع المصارف من ضاحية بيروت الجنوبية، ‏أتى كرد على اقتراح قانون يعفي لبنان من عقوبات قيصر السوري‎!

–  يسجل في دوائر بيروتية عتب على مرجع كبير، على خلفية كلمة وردت في تصريحات منسوبة إليه‎!

–  يمضي رئيس حزب يميني إجازة شبه مفتوحة، بعدما خضع لإجراء فحوصات روتينية‎.‎

الأنباء

–  تضارب في المعلومات داخل الفريق نفسه حول هدف زيارة مرتقبة لمسؤول غير مدني الى دولة كبرى‎.‎

–  يواجه تيار سياسي أزمة ثقة بين أعضاء بارزين فيه بعد جملة من التراكمات‎

المصدر: صحف

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