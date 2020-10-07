بيان بأعراض كورونا المقلقة

حدد أحد الأطباء الروس الحالات التي يتعين فيها استدعاء سيارة الإسعاف على الفور بالنسبة للمصابين بعدوى الفيروس التاجي.

ورأى الطبيب والإعلامي، ألكسندر مياسنيكوف أن 90% من المصابين بالفيروس التاجي يجب أن يتلقوا العلاج في منازلهم، مشيرا إلى أنه يتوجب استدعاء الإسعاف إذا شعر المرء بضيق في التنفس عند بذل القليل من الجهد البدني.

ولفت مياسنيكوف إلى أن ضيق التنفس في العادة يظهر في الفترة من اليوم الرابع إلى الثامن من الإصابة، مشيرا إلى أن ضيق التنفس إذا كان معتدلا، ولا يعيق التحدث ويسمح بتسلق درجتين على السلم، فهو بالنسبة للشباب الذين لا يعانون من أمراض مزمنة، “بالكاد يشير إلى وجود مشكلة”.

وحذر الطبيب بالمقابل من أن ضيق التنفس “إذا ظهر في اليوم الثاني والثالث من المظاهر الأولى للأعراض مثل الحمى والسعال، أو عند الحد من النشاط البدني، أو حدث ذلك أثناء الراحة، فهذا أمر خطير دائما”.

وكشف مياسنيكوف أن الأعراض الهامة التي تشير إلى الحاجة إلى استشارة الطبيب تتمثل في “الغثيان والجفاف والتبول المفاجئ والخمول والنعاس والخدر، ودرجة حرارة ثابتة فوق 38 درجة، فضلا عن تشتت الأفكار”.

ونبه الطبيب إلى أن مجموعة المخاطر تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، إضافة إلى مرضى السكري والسمنة وأمراض القلب، وأمراض الكلى والرئة والكبد المزمنة، داعيا أيضا المدخنين الشرهين والأشخاص المصابين بنقص المناعة المكتسبة إلى الاعتناء بصحتهم.

المصدر: نوفوستي