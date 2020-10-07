هذه الأطعمة توفر لكم كمياتٍ كبيرة من فيتامين أ

فيتامين أ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة العينين والنظر ونمو الجسم ووظيفة المناعة والصحة الإنجابية.

والحصول على كمية كافية من فيتامين أ ضمن نظامكم الغذائي يحدّ من تساقط الشعر، ومشاكل الجلد، وجفاف العين، والعمى الليلي، وزيادة التعرض للعدوى.

وتجدر الاشارة الى أنّ نقصه هو هو سبب رئيسي للعمى في البلدان النامية.

ان الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين أ هو هو 900 ميكروغرام للرجال و 700 ميكروغرام للنساء و 300-600 ميكروغرام للأطفال والمراهقين.

مصادر فيتامين أ من الاطعمة

1 الكبدة

يُعدّ كبد الحيوانات من بين أغنى مصادر فيتامين أ، وذلك لأن الحيوانات ، مثل البشر، تخزن فيتامين أ في الكبد.

تحتوي حصة 28 غراماً من كبد البقر على 6582 ميكروغرام من فيتامين أ ، وهو ما يعادل 444 % من القيمة اليومية.

كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك النحاس والفيتامينات B-2 و B-12. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الكبدة مصدرًا جيدًا للحديد وحمض الفوليك والكولين.

2 الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين، ويحتوي نصف كوب من الجزر النيء على 459 ميكروغرام من فيتامين أ و 184 % من الكمية اليومية الموصى بها من هذا الفيتامين.

مع 26 سعرة حرارية فقط لكل جزء، يُعدّ الجزر وجبة خفيفة وصحية، خاصة عند تقديمه مع الحمص أو الجواكامولي. الجزر غني أيضاً بالألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في منع الإمساك وتعزيز صحة الأمعاء.

3 الفاصوليا

تعدّ الفاصوليا مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي كما أنها غنية بالألياف. يحتوي كل كوب من الفاصوليا المسلوقة على 66 ميكروغرام من فيتامين أ و 26 % من القيمة اليومية الموصى بها.

الفاصوليا أيضاً مصدر جيد للحديد ما يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وكذلك حالات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2.

الفاصوليا هي عنصر متعدد الاستخدامات، يمكن استخدامها في السلطات والحساء واليخنات.

المصدر: وكالات