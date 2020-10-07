هذه الأخطاء قد تفسد نكهة البيض المسلوق… تجنّبوها!

يعدّ سلق البيض أمراً سهلاً، ومع ذلك يرتكب البعض أخطاء تؤثر على جودة أطباقهم النهائية. من نوع ودرجة حرارة القدر الى مدة السلق، كل شيء مهم أثناء تحضير البيض. فيما يلي بعض الأخطاء التي ترتكبونها اثناء سلق البيض.

أخطاء شائعة عند سلق البيض

1- الإفراط في سلق البيض

إذا تركتم البيض على النار لفترة طويلة أثناء سلقه (أي أكثر من 10 دقائق)، فقد تتكسر قشر البيض ويمكن أن يتحول الصفار إلى اللون الرمادي.

الطريقة الصحيحة لسلق البيض هي وضع البيض في الماء المغلي ثم خفض النار. إذا كنتم تفضلون ان يكون صفار البيض طرياً، فعليكم بتركه على النار بعد غلي الماء لمدة 4 دقائق.

إذا كنتم تفضلون تناول الصفار مطهواً جيّداً، اتركوه على النار لمدة 8 دقائق.

2- استخدام بيض طازج

فقط لأن البيض يبدو جديداً، لا يعني أنه طازج. لتحضير البيض المسلوق، يجب عليكم اختيار البيض الطازج.

تحققوا من العبوة وتاريخ الإنتاج قبل شراء البيض. من ناحية أخرى، يجب عدم استخدام البيض الطازج جداً في صنع البيض المسلوق، حيث يحتوي على الكثير من الرطوبة التي تجعل الجلد يلتصق بالقشرة.

3- عدم إضافة التوابل في التوقيت الصحيح

إذا لم يتم إضافة الملح إلى البيض في الوقت المناسب، فيمكن ان يضغط على السوائل أثناء التخثر مما قد يؤثر على نسيج البيض ويؤدي إلى تيبسه.

إضافة الملح إلى البيض فور تقشيره وعندما يكون ساخناً، يمنع البروتين من التماسك بإحكام مما يجعل البيض طرياً.

4- البدء بالماء المغلي

إذا كنتم على وشك وضع بيض غير مطبوخ في قدر به ماء مغلي، فتوقفوا عن ذلك على الفور. يجب أن يبدأ سلق البيض دائماً بالماء البارد.

يساعد رفع درجة حرارة الماء والبيض معاً في تعزيز الطهي المتساوي ومنع التشقق.

المصدر: وكالات